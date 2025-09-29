Ефимов: согласован проект производственного комплекса в индустриальном парке «Руднево»

В столичном районе Косино-Ухтомский появится новый производственный комплекс, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Его площадь составит свыше 40 тыс. кв. м. Новый комплекс в составе индустриального парка «Руднево» возведут на свободном земельном участке на ул. Маресьева.

«Проект нового производственного комплекса общей площадью более 40 тыс. кв. м на территории индустриального парка „Руднево“ особой экономической зоны „Технополис Москва“ получил положительную оценку государственной экспертизы. Планируется, что там появится здание переменной этажности, состоящее из двух корпусов. В трехэтажном корпусе запроектировано 12 типовых производственных участков, а также различные технические и технологические помещения. Семиэтажное же здание отведут под административные и инженерные нужды», — поделился вице-мэр.

Индустриальный парк «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» — флагманский индустриальный парк столицы. В нем размещены высокотехнологичные производства, центры промышленного прототипирования, исследовательские лаборатории, бизнес-инкубаторы и объекты инженерной инфраструктуры.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» формируется полноценная экосистема, которая объединяет передовые производства, научные лаборатории, а также объекты социальной и деловой инфраструктуры. Такой комплексный подход позволяет не только создавать высокотехнологичные рабочие места, но и обеспечивать комфортную среду для работы и развития. В частности, на территории индустриального парка «Руднево» столичной ОЭЗ уже построено более 20 административно-деловых и производственных корпусов общей площадью 440 тыс. кв. м.

Также председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков рассказал более подробно о том, что будет находиться в комлексе.

«На каждом этаже административного корпуса проектом предусмотрены офисные помещения, переговорные и комнаты приема пищи. Также в здании будет столовая на 60 посадочных мест, кухня и медпункт. Территорию застройки благоустроят: здесь появятся проезды и тротуары, а также наземная парковка для автомобилей работников комплекса», — уточнил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил строительство трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры.