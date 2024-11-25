Ефимов: школам столицы передали 10 новых учебных корпусов

сегодня в 14:13

С начала текущего года столичным школам было передано 10 новых учебных корпусов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Корпуса были возведены инвесторами. Общая площадь объектов составила около 170,5 тыс. кв. м.

«С начала 2024 года столичные общеобразовательные учреждения получили в оперативное управление 10 новых зданий, построенных инвесторами. Объекты общей площадью около 170,5 тыс. кв. м находятся в 5 административных округах и рассчитаны более чем на 8,6 тыс. учеников. Один из комплексов также предусматривает дошкольное отделение для 200 воспитанников», — уточнил вице-мэр.

Новые объекты позволяют учебным заведениям полноценно использовать здания. Так, например, они могут оснащать их нужным оборудованием.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями передачи новых учебных корпусов столичным школам.

«В Троицком и Новомосковском административных округах за 10 месяцев образовательные учреждения получили 5 новых зданий общей площадью свыше 113,3 тыс. кв. м, на западе столицы — 3 объекта общей площадью почти 20 тыс. кв. м», — добавил он.

Также известно, что на юго-востоке и юге города было передано по одному учебному корпусу.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние 5 лет система образования столицы получила порядка 140 новых зданий.