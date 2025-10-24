Ефимов: с начала реновации в ЮВАО под заселение передали 60 домов

С момента старта программы реновации на юго-востоке столицы под заселение было передано 60 новых домов, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках реализации программы реновации на юго-востоке столицы возвели 64 новостройки в девяти районах. Из них 60 домов с жилой площадью около 960 тыс. кв. м уже передали под заселение. В данный момент в ЮВАО переехали или находятся в процессе переселения около 36 тыс. жителей. Для них подготовили квартиры с улучшенной отделкой. Всего в ЮВАО предстоит расселить 818 домов старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 164 тыс. москвичей», – уточнил вице-мэр Ефимов.

Известно, что новостройки по реновации строятся с учетом принципов безбарьерной среды.

«В 60 переданных под заселение новостройках в ЮВАО суммарно предусмотрено свыше 16 тыс. квартир. Больше всего таких жилых комплексов расположено в Люблине и Кузьминках – по 18 домов. В Выхино-Жулебине под заселение передали шесть новостроек, в Нижегородском районе – пять. Дворы домов комплексно благоустроили: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для досуга жителей оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом», – прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

«За все время действия программы реновации правообладателями новых квартир в ЮВАО стали свыше 34,7 тыс. жителей. В районе Люблино договоры с городом на жилье в современных жилых комплексах заключили уже более 11 тыс. москвичей. В Кузьминках правообладателями комфортных квартир стали около 6,3 тыс. человек. В Нижегородском районе квартиры получили свыше 4,7 тыс. горожан, в районе Выхино-Жулебино – почти 3,8 тыс. участников программы. С оформлением документов на новое жилье горожанам помогают специалисты департамента городского имущества, консультирующие в центрах информирования по переселению, которые расположены на первых этажах заселяемых ЖК», – добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

На первых этажах новостроек, возведенных по реновации, появляются магазины, кафе, салоны красоты, медицинские и образовательные центры, аптеки и другие объекты инфраструктуры, которые будут востребованы в данных районах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по реновации. .