Ефимов: с начала года в столице выдали 533 градплана земельных участков

С начала текущего года в столице было выдано 533 градостроительных плана земельных участков (ГПЗУ) для строительства объектов различной инфраструктуры в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ГПЗУ — градостроительный документ, в котором указаны виды разрешенного использования, технико-экономические показатели строительства и ограничения использования земельного участка.

«В столице особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды. Для этого возводятся объекты транспортной, социальной и деловой инфраструктуры. За 8 месяцев этого года под строительство недвижимости за счет городского бюджета было выпущено 533 градостроительных плана земельных участков общей площадью более 305 га. В частности, для развития инфраструктуры образования в городе оформили 58 ГПЗУ, здравоохранения — 11, культуры — 9, а спорта — 6», — поделился вице-мэр.

Также председатель комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская рассказала более подробно о том, в каких округах было выдано наибольшее число градпланов.

«Больше всего градпланов участков — свыше 100 — выдали в Юго-Восточном административном округе, почти 90 — в Восточном и более 60 — в Северном. В ТиНАО оформили 25 ГПЗУ, однако именно на эти участки приходится более 30% от общей площади всех выданных градостроительных планов участков. Это связано с тем, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов реализуются проекты, требующие значительных земельных ресурсов», — уточнила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Хорошевском районе начали строить образовательный комплекс.