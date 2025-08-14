Ефимов: с начала года в Москве утвердили 30 проектов для инженерной инфраструктуры

С начала текущего года в столице разработали и утвердили 30 проектов планировок территории (ППТ) для размещения различной инженерной инфраструктуры, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инженерные коммуникации — это комплексные системы, включающие в себя сети и сооружения, которые обеспечивают жизнедеятельность Москвы. Так, например, системы водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

«С января по июль 2025 года город утвердил 30 ППТ для размещения более 125 км различных объектов инженерной инфраструктуры. Из них 10 проектов будут реализованы в рамках Адресной инвестиционной программы, а 20 — по заявкам ресурсоснабжающих организаций. Благодаря этому в городе появится почти 74 км водопровода, 27 км газопроводных и более 13 км энергетических сетей», — прокомментировал вице-мэр.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская поделилась подробностями о том, что нужно для устойчивого функционирования города.

«Для устойчивого функционирования города во всех проектах необходимо закладывать городскую инженерную инфраструктуру. С начала года в столице спроектировали более 13 км коммунально-хозяйственных систем. Наибольшее количество ППТ было подготовлено для активно развивающихся территорий Троицкого и Новомосковского административных округов», — заключила Княжевская.