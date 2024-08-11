Ефимов: с начала года город выделил более 190 га земли для реализации МаИП

Застройщики и девелоперы построят производственные, спортивные, коммерческие и прочие объекты суммарной площадью почти 2 млн кв. м. Эти масштабные инвестиционные проекты (МаИП) реализуют благодаря выделению Москвой земельных участков без торгов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За семь месяцев 2024 года с инвесторами и застройщиками без торгов было заключено 57 договоров аренды участков для реализации масштабных инвестпроектов. Им выделено более 190 га земли, что почти в 3 раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года, когда было предоставлено 70 га. В результате в столице появятся учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, промышленные и другие объекты. Их общая площадь составит около 2 млн кв. м», — сказал Ефимов.

Начиная с 2016 года, инвесторы начали без торгов получать участки под реализацию МаИП. Для этого нужно предложить Москве проект, который поспособствует созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций в городскую экономику. Приоритет отдают соцучреждениям, инновационным центрам, производствам, спортивным, транспортным и другим объектам.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что, начиная с текущего года, участки под реализацию МаИП предоставлены во всех административных округах города.

«Благодаря этому в разных районах Москвы появятся новые объекты инфраструктуры и рабочие места. Например, 16 договоров заключено для возведения социальных объектов, 10 — для строительства коммерческой недвижимости, семь — для возведения спортивных комплексов», — рассказал Гаман.

Москва и благотворительный фонд заключили договор аренды участка площадью 0,46 га в Раменках. На нем предстоит построить центр дополнительного образования, в котором будут оказывать комплексную помощь по обучению и социализации воспитанников из коррекционных школ и центров содействия семейному воспитанию.

Вблизи станции метрополитена «Достоевская» реализуют еще один проект. Инвестор получил от столицы 0,43 га под строительство делового комплекса площадью 70 тыс. кв. м. Благодаря новому объекту в центре Москвы сформируется многофункциональное пространство, а на территории с хорошей транспортной доступностью появятся рабочие места.

Рядом со станцией метро «Текстильщики» на участке площадью около 0,5 га предприниматель построит ТРК с помещениями многофункционального центра предоставления госуслуг площадью порядка 7,9 тыс. кв. м.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что по итогам периода с января по июль июля текущего года градостроительный комплекс Москвы обеспечил ввод в эксплуатацию 5,3 млн кв. м недвижимости и сохранил высокие темпы строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.