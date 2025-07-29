Ефимов: с января Москва выдала 700 градпланов участков для объектов образования

В первой половине 2025 года в Москве было выдано около 700 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения образовательных учреждений, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 6 месяцев 2025 года в Москве выпустили 686 градостроительных планов земельных участков для строительства образовательных объектов. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа выданных документов свидетельствует о повышении интереса к развитию инфраструктуры дошкольного и школьного образования», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что наибольшее число ГПЗУ за этот период зарегистрировано в Центральном и Новомосковском округах — 129 и 122 соответственно.

Столица активно улучшает процесс оформления градостроительной документации, делая его более удобным и доступным для жителей и предпринимателей. Все услуги теперь доступны в цифровом формате через портал mos.ru, что существенно ускоряет подготовку и согласование проектов.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, в Москве постоянно совершенствуются механизмы работы с заявителями, обеспечивая прозрачность и скорость выдачи градостроительных планов.

«Больше всего ГПЗУ за шесть месяцев 2025 года выпустили в районах Басманный — 21 — и Таганский — 19», — подчеркнула Княжевская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что детский сад в Очаково-Матвеевском будет достроен к 2026 году.

Создание социальных объектов в Москве соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».