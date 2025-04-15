Ефимов: с 2011 года в Москве ввели в эксплуатацию 150 млн кв м недвижимости

С 2011 года в Москве было построено и сдано в эксплуатацию более 150 миллионов квадратных метров различных объектов недвижимости. Финансирование строительства осуществлялось как из городского бюджета, так и из внебюджетных источников, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 по 2024 год в столице ввели в эксплуатацию более 148,6 млн кв. м недвижимости, еще свыше 2,2 млн — построили за первые три месяца 2025 года. Это жилые дома, образовательные, спортивные, медицинские, промышленные, культурные, административно-деловые и торговые объекты. Так, в столице появилось свыше 2,2 млн кв. м спортивных объектов, порядка 3,8 млн кв. м образовательных учреждений и почти 3 млн кв. м промышленной инфраструктуры», — рассказал Ефимов.

Власти столицы уделяют особое внимание созданию комфортной среды для жизни, поэтому застройка ведется комплексно. В новых жилых районах сразу возводятся современные школы, детские сады, поликлиники и спортивные центры. Параллельно развивается деловая инфраструктура, что позволяет горожанам трудоустраиваться недалеко от дома.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, девелоперы играют активную роль в развитии городской инфраструктуры. Например, в прошлом году инвесторы построили 35 образовательных учреждений, большинство из которых будут переданы городу.

«В первом квартале этого года уже завершили строительство школы и двух детских садов, которые также войдут в столичную систему образования. В частности, в Хорошево-Мневниках построили детский сад на 350 мест, в Коммунарке появился детский сад на 185 мест, а в Покровском-Стрешневе — школа на 825 мест», — сказал Овчинский.

Он добавил, что в се эти объекты расположены в пешей доступности от жилых домов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про планы возвести порядка 150 соцобъектов за 2025–2026 годы.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».