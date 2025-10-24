Ефимов: с 2011 года в Москве возвели почти 158 млн кв м недвижимости

Почти 8,5 тыс. объектов недвижимости возвели в столице с 2011 года. Общая площадь составляет около 158 млн кв. м, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За счет городского бюджета и инвестиционных средств возвели около 8,5 тыс. объектов, включая объекты социальной, деловой и коммерческой инфраструктуры, а также жилье, в том числе для реализации программы реновации. За прошедшие годы в столице появилось 4,5 тыс. жилых домов, что составляет около 68,7 млн кв. м», — прокомментировал вице-мэр Ефимов.

Вокруг новых зданий застройщики занимаются благоустройством территории. Там высаживают деревья, кустарники, газоны, оборудуют зоны отдыха и многофункциональные общественные пространства, а также выкладывают пешеходные дорожки.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что инвесторы принимают активное участие в формировании облика города. Так, с 2011 года возвели около 6,7 тыс. объектов, что составляет свыше 130 млн кв. м.

«Девелоперы строят школы, детские сады, объекты здравоохранения, а также спортивные, коммерческие, административно-деловые и промышленные здания. С 2011 года более 1,7 тыс. таких объектов общей площадью свыше 22,2 млн кв. м пополнили городскую среду. Кроме того, за счет внебюджетных средств в столице появилось 58 млн кв. м жилой площади», — подчеркнул Овчинский.

Возведенные объекты предлагают жителям Москвы новые локации для жизни, работы и досуга. При строительстве используют современные материалы, соответствующие нормам безопасности и качества.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице построили 96 спортивных комплексов с бассейнами.

