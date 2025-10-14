Ефимов: с 2011 года в Москве построили 12 спорткомплексов с ледовыми аренами

12 спортивных комплексов было построено и реконструировано на территории столицы за 14 лет, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В составе этих спорткомплексов есть ледовые арены. Они появились в районах Дмитровский, Нижегородский, Новогиреево, Некрасовка, Тропарево-Никулино, Хорошево-Мневники, Чертаново Центральное, Южное Бутово, Южное Медведково, Южное Тушино и Ясенево.

«В рамках Адресной инвестиционной программы с 2011 года в Москве возвели и реконструировали 12 спорткомплексов с ледовыми аренами общей площадью 106,2 тыс. кв. м. Они расположены в восьми административных округах и предназначены для игры в хоккей, фигурного катания, а также для проведения соревнований и ледовых шоу. Объекты возведены с применением современных технологий, что позволило создать многофункциональные и комфортные пространства как для профессиональных спортсменов, так и для любителей», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Так, многофункциональный спорткомплекс возвели в Мневниковской пойме по адресу: улица Нижние Мневники, дом 10а. Его суммарная площадь составила 20,6 тыс. кв. м. Там оборудовали основную ледовую арену на 2025 зрительских мест, тренировочную ледовую арену, бросковый зал для хоккеистов и универсальный спортивный зал.

«Больше всего спортивных объектов, в составе которых есть ледовые арены, появилось на юго-западе столицы — три спорткомплекса общей площадью свыше 33,7 тыс. кв. м. Так, в районе Ясенево в 2023 году построили Ледовый дворец. В районе Южное Бутово в 2011-м возвели физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и тренажерным залом, а в этом году первых посетителей принял крупный спортивный комплекс „Максимум“, расположенный на Остафьевской улице. Ледовое поле в нем предназначено для проведения тренировок по хоккею с шайбой, районных соревнований без зрителей и массового катания», — добавил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Также известно, что в 2023 году в столичном районе Ясенево построили большой Ледовый дворец площадью 21,3 тыс. кв. м. В спортивном комплексе создали все условия для проведения тренировок и соревнований по фигурному катанию, хоккею и ледовых шоу.