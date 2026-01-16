Ефимов: с 2011 года на западе Москвы за горбюджет возвели 11 спортобъектов

С 2011 года в Москве, в рамках реализации Адресной инвестиционной программы, на территории Западного административного округа было построено спортивных объектов площадью свыше 50 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года в Западном административном округе возвели 11 спортивных сооружений по программе „Спорт Москвы“, их общая площадь превысила 50 тыс. кв. м. В число объектов входят физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля, бассейны и каток. В результате москвичи из районов Крылатское, Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково, Раменки и Кунцево получили дополнительные возможности для занятий спортом», — отметил Ефимов.

Он добавил, что создание подобных объектов способствует развитию городской инфраструктуры и укрепляет стремление москвичей к здоровому образу жизни.

В районе Крылатское было возведено четыре сооружения, чья общая площадь превышает 12 тыс. кв. м. Одним из них стал бассейн на Гребном канале, который включает две чаши: взрослую размерами 25 м на 16 м и детскую 10 м на 6 м. Также в здании расположены тренажерный зал, сауна, буфет и технические помещения.

По словам руководителя департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, в Раменках построили три объекта суммарной площадью около 10 тыс. кв. м. Так, в прошлом году по обращениям жителей был открыт четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, двумя бассейнами, залами для единоборств и другими помещениями.

«В 2025-м также завершили строительство Большого трамплина К-75 на Воробьевых горах. Его современные технические характеристики позволят тренироваться круглый год, а также проводить городские, межрегиональные и всероссийские соревнования. Ранее там же завершили устройство трамплина с двумя стартовыми площадками и совмещенным столом приземления К-40 и К-20», — рассказал Александров.

Он добавил, что эти объекты стали элементами современного комплекса для зимних видов спорта «Воробьевы горы».

На территории района Тропарево-Никулино появились два спортивных объекта общей площадью 10,7 тыс. кв. м. Здесь создали инфраструктуру для игры в футбол и построили современный каток. Еще одно футбольное поле открыли в Кунцеве, а в районе Фили-Давыдково возвели комплекс с залом для игровых видов спорта.

Новые объекты в ЗАО предназначены как для профессиональных атлетов, так и для любителей спорта, а также для поддержки детско-юношеских занятий. При их возведении применялись высококачественные материалы, что гарантирует безопасность и комфорт для всех посетителей и спортсменов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в 2025 году в городе было построено более 110 новых объектов социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы, больничные корпуса и спортивные сооружения.

Строительство соцобъектов в столице соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».