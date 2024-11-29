Ефимов: расширены возможности использования участков и объектов строительства

В Москве установлен расширенный перечень видов разрешенного использования (ВРИ), что позволяет застройщикам для некоторых территорий не обращаться за изменениями в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве установили расширенный перечень видов разрешенного использования. Список состоит из 24 ВРИ. Благодаря нововведению инвесторы могут не обращаться за внесением изменений в ПЗЗ для некоторых территориальных зон. Это поможет упростить переоформление целевого использования земельного участка, снизить административные барьеры и сократить количество дополнительных обращений для физических и юридических лиц», — пояснил Ефимов.

Он добавил, что благодаря данной мере если один вид бизнеса станет экономически невыгодным, то в границах того же участка можно будет начать более рентабельный без дополнительных разрешений. Например, вместо ресторана или кафе можно открыть магазин.

Расширенный список ВРИ включает развлекательные мероприятия, общественное питание, страховую и банковскую деятельность, магазины, амбулаторное ветеринарное обслуживание, деловое и государственное управление, объекты культурно-досуговой деятельности, образование, амбулаторно-политическое обслуживание, бытовое обслуживание, услуги связи, оказание социальной помощи населению, хранение автотранспорта и многое другое.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, благодаря добавлению таких видов уменьштся время цикла получения исходной разрешительной проектной документации, что в свою очередь будет сформровать более комфортные условия взаимодействия города и инвестора.

При отсутствии в градостроительном регламенте необходимого для использования ВРИ правообладатели земельных участков должны пройти процедуры внесения изменений в ПЗЗ по общему порядку, отправив предложения через сервис mos.ru.