В составе пятого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (СБВ) ведется строительство 150-метрового путепровода над ж/д путями МЦД-2, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

На данный момент на объекте подошла к концу надвижка пролетного строения, идет армирование будущей железобетонной плиты.

«Путепровод над путями МЦД-2, строительство которого продолжается в составе пятого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, появится на отрезке от Новобутовской улицы до Варшавского шоссе. Его длина составит 150 м, а ширина — 24 м. На путепроводе будет 4 полосы движения: по 2 в каждую сторону. В составе объекта построены 4 подпорные и 2 шкафные стенки в конструкции съездов с восточной и западной стороны. Сейчас идет подготовка арматуры железобетонной плиты, после чего будет проведено бетонирование первой захватки. Завершить возведение путепровода планируется в следующем году», — заявил вице-мэр.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство путепровода над путями МЦД-2 ведется в сложных, стесненных условиях. Для их проведения используются ночные технологические окна продолжительностью 3 часа, в течение которых приостанавливается железнодорожное движение.

«Пролетное строение путепровода сталежелезобетонное, с железобетонной плитой проезжей части. Оно состоит из 15 блоков, выполненных из металла. Пролетное строение собрали на стапеле и надвинули на опоры с западной стороны в несколько этапов во временные окна, предоставленные железнодорожниками. Масса смонтированного металла пролетного строения составляет 1,4 тыс. тонн, а объем железобетонной плиты проезжей части — почти 1,2 тыс. кубометров. Сооружение улучшит транспортную ситуацию на юге столицы, обеспечит удобный выезд на магистраль с Варшавского шоссе со стороны области и с Расторгуевского шоссе», — уточнил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Ранее Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» рассказал, как строительство новых дорог улучшило движение в Москве.