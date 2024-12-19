Ефимов: продолжается реконструкция здания школы №2073 в районе Вороново

Второй этап реконструкции здания общеобразовательной школы № 2073 идет в селе Кленово в столичном районе Вороново. Работы проводятся по Адресной инвестпрограмме, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект реконструкции школы предполагает два этапа. В рамках первого в селе Кленово построили новый учебный корпус, благодаря которому удалось создать дополнительные 300 учебных мест. Второй этап предусматривает реконструкцию старого корпуса. Специалисты выполнят облицовку фасадов фиброцементной плиткой различных ярких цветов, внутреннюю отделку помещений в современном стиле, частичное переустройство наружных и внутренних инженерных сетей», — отметил Ефимов.

В условиях активной жилой застройки на территории ТиНАО реконструкция существующих образовательных объектов стала особенно актуальна. Нынешний этап работ подразумевает полное приведение школы к существующим требованиям, которые предъявляют к образовательным учреждениям Москвы.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, на данный момент идут работы на фундаменте пристройки. Также специалисты монтируют внутренние перегородки в существующей части здания. По окончании работ залы для проведения мероприятий в учреждении станут более комфортными и просторными.

«Финальным этапом проекта станет благоустройство прилегающей территории, высадка зеленых насаждений, оборудование газонов, устройство спортивной зоны и установка малых архитектурных форм», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина одним из приоритетов для города является развитие социнфраструктуры. Формирование качественной и комфортной городской среды предполагает активное строительство соцобъектов вблизи жилых кварталов. С 201 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию свыше 600 детсадов и школ.