Ефимов: представители бизнеса купили у города около 130 зданий за пять лет

В Москве с 2019 года предпринимателями были заключены со столицей договоры купли-продажи почти 190 тыс. кв. м в 127 отдельно стоящих зданиях, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данный показатель в три раза превысил показатель 2019 года.

Отмечается, что почти что каждое второе здание было приобретено по преимущественному праву выкупа. Покупателями стали крупные компании, малый и средний бизнес.

«С 2019 года по итогам проведения аукционов и по преимущественному праву выкупа инвесторы приобрели у города 127 отдельно стоящих зданий общей площадью около 190 тысяч квадратных метров. Из них 113 объектов были куплены вместе с расположенными под ними земельными участками общей площадью почти 16,8 га. Покупателями столичной недвижимости стали как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса», — уточнил вице-мэр.

Возможность преимущественного права выкупа существует у представителей малого и среднего бизнеса, которые арендуют площади. Другие здания столицы были получены предпринимателями при проведении торгов.

Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман прокомментировал итоги аукционов за последние пять лет и рассказал о росте объема предложений на рынке.

«По итогам проведения аукционов за последние пять лет предприниматели купили у столицы 66 зданий общей площадью свыше 156,3 тыс. кв. м. Город последовательно увеличивает объем предложений на конкурентном рынке, что способствует развитию деловой активности бизнеса в столице. Только в прошлом году инвесторы приобрели на торгах почти 99 тыс. кв. м коммерческих зданий, что в три раза превысило показатели 2019 года», — объяснил он.

Ознакомиться с информацией о выставляемой на торги недвижимости, можно на столичном Инвестиционном портале. Узнать подробнее о реализуемом имуществе в столице, посмотреть лотовую документацию и правила проведения торгов можно в разделе «Имущество от города».

Известно, что развитие электронных сервисов для бизнеса полностью соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».