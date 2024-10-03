Ефимов: предприниматели арендовали почти 11 га земли для строительства объектов

В столице около 11 га земли было арендовано с начала текущего года предпринимателями, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что данные участки расположены в 9 административных округах столицы. Самое большое число было сдано на северо-востоке Москвы. Земельные участки предназначаются для возведения на них различных коммерческих объектов.Так, например, спорткомплексов, паркингов или медцентров.

«Город активно вовлекает в оборот земельные участки для строительства различных коммерческих объектов. Появление новой недвижимости позволяет создавать рабочие места, повышать в районах деловую активность и уровень жизни москвичей. Только за девять месяцев этого года по итогам торгов инвесторам передано 24 участка общей площадью свыше 10,8 гектара. Это в 1,5 раза превышает показатели за аналогичный период 2023-го, когда было арендовано 16 участков. Общая площадь объектов капитального строительства превысит 271,3 тысячи квадратных метров», — прокомментировал вице-мэр.

Сроки возведения объектов по договорам варьируются от 2 лет и 6 месяцев до 10 лет и 8 месяцев.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробности об общей площади всех арендованных предпринимателями земельных участков в столице.

«Больше всего земли передано на северо-востоке столицы — там заключены договоры аренды четырех участков общей площадью свыше 3,4 гектара для строительства многоуровневого паркинга, спорткомплекса с катком, медицинского центра и многофункционального комплекса. Почти 1,8 гектара арендовано на востоке Москвы для строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов, культурно-досугового центра и автомойки», — уточнил Гаман.

Министр заключил, что в ТиНАО инвесторами будет построено семь объектов на общей площади свыше 1,6 га. Тут расположатся 2 общественно-деловых центра и 5 торговых комплексов, которые будут иметь различный формат.

Отслеживать информацию о выставленных на торги земельных участках можно на Инвестиционном портале Москвы. Узнать подробнее об объектах, ознакомиться с лотовой документацией и прочитать правила проведения торгов можно в разделе «Имущество от города».