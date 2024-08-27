Ефимов: предприятия и соцобъекты появятся на севере Москвы по программе КРТ

Около 68,2 тыс. рабочих мест создадут после редевелопмента 14 площадок на севере Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сегодня в столице активно реализуются 88 проектов комплексного развития территорий, 14 из них площадью свыше 252 га находятся на севере города», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что на земельных участках построят современные городские пространства, где появится более 6,3 млн кв. м. различной недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 1,5 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 100 млрд рублей. После реализации проектов будет создано почти 68,2 тыс. новых рабочих мест.

Инвесторы проводят редевелопмент 11 территорий общей площадью более 242 га. Комплексным развитием остальных территорий занимаются операторы, назначенные столичными властями.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в 11 районах мегаполиса построят более 3,6 млн кв. м. жилья, включая 615 тыс. «квадратов» для программы реновации и иных нужд. Общественно-деловые и социальные объекты займут свыше 2,6 млн кв. м.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, реализация проектов КРТ позволит ускорить возведение жилья по программе реновации, а также создать новые и современные общественные пространства для горожан. Новое жилье на севере Москвы смогут получить свыше 20 тыс. человек.

В рамках программы КРТ на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем и необходимой инфраструктурой. В настоящее время в столице реализуется 236 проектов площадью свыше 3,1 тыс. га.