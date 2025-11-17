Ефимов: почти 4 тыс нежилых объектов построили в Москве за 15 лет

С 2011 года на территории столицы построили около 4 тыс. нежилых объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы и инвесторов. Суммарная площадь зданий составляет почти 50 млн кв. м, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В их числе — детские сады, школы, объекты здравоохранения, спортивные комплексы и культурно-просветительские объекты. Всего построено около 1,2 тысячи таких зданий. Кроме того, появились 439 бизнес-центров, 521 коммерческий и 316 промышленных объектов. Все они органично вписались в городскую среду», — прокомментировал вице-мэр.

Развитие инфраструктуры — важное условие для комфортной жизни в городе. Новые промышленные, коммерческие и деловые объекты в столице дают новые рабочие места. Открытие современных социальных объектов позволяет горожанам разнообразить досуг, заняться спортом, посетить врача или выбрать для ребенка место учебы рядом с домом.

«С 2011 года введено в эксплуатацию почти 3 тыс. объектов нежилой недвижимости, построенных за счет внебюджетных средств. Среди них — 613 объектов социальной инфраструктуры, 517 коммерческих, около 300 промышленных и примерно 340 деловых. Среди объектов, построенных в этом году, — медиацентр „НТВ“. Его площадь превышает 76,6 тыс. кв. м и включает семь студий размером от 120 до 1200 кв. м, офисы сотрудников телекомпании и гостевую зону с комнатами для участников эфира», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Строительство объектов нежилого назначения в столице ведется под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл во Внукове завод по производству крупногабаритных модулей, которые будут использоваться в строительстве жилых домов, школ, детсадов, административных и других зданий.

