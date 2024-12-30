Ефимов: почти 30,6 тыс москвичей получили ключи от новых квартир в ЮВАО

С момента старта программы реновации в столице жилье получили около 30,6 тыс. москвичей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что участникам реновации взамен ветхого жилья предоставляются комфортные квартиры в тех же районах, где они жили ранее.

«Переселение по реновации стартовало на юго-востоке столицы в декабре 2018 года. Первыми предложения квартир от города получили жители дома 101 корп. 2 на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки. К концу текущего года программой охвачено уже 171 ветхое строение», — уточнил вице-мэр.

Он добавил, что количество жителей Москвы, получивших комфортное жилье в ЮВАО, составило 30,6 тыс. человек — это самый высокий показатель среди всех округов в столице.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробной информацией о том, в каких столичных районах было выдано новое жилье. Он отметил, что большая часть получивших квартиры в ЮВАО Москвы людей живет в Люблине — 8,3 тыс. человек.

«В Кузьминках, с которых началась реализация программы в округе, правообладателями комфортного жилья стали почти 6,3 тыс. горожан, а в Нижегородском районе — около 4,7 тыс.», — сказал он.

Зеленые насаждения преображают прилегающую к новостройкам территорию. Работы по озеленению включают в себя посадку деревьев и кустарников, а также создание газонов и цветников. Помимо этого, для жителей обустраиваются игровые и спортивные зоны, а также места отдыха.

По словам министра правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, столица в ЮВАО передала для заселения 48 новостроек.

«Площадь квартир в них превышает 780 тыс. кв. м. Всего в ЮВАО в программу реновации включено 818 старых домов, в новые квартиры переедут ориентировочно свыше 164 тыс. жителей округа», — пояснил Овчинский.

Первые этажи в жилых комплексах нежилые, там открываются магазины, пункты выдачи заказов, досуговые и развивающие центры или другие объекты социально-бытового назначения.

Чтобы процесс переселения был максимально комфортным и быстрым, для москвичей разработан суперсервис «Переезд по программе реновации».

Программа реновации в столице действует уже 6 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что все новые дома, возводимые в рамках реновации, будут обеспечены нужной инфраструктурой.