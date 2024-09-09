Ефимов: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили квартиры по реновации

Со старта программы реновации на юго-востоке Москвы договоры с городом на новые квартиры заключили порядка 30 тыс. жителей. Об этом сообщил замммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации началось на юго-востоке столицы в декабре 2018 года. С этого момента в округе появилось почти 30 тыс. правообладателей квартир в 45 новостройках, все они заключили договоры с городом на современное жилье. Ранее семьи проживали в 163 старых домах, 130 из которых уже полностью расселены», — отметил Ефимов.

Он добавил, что свыше половины расселенных объектов демонтировали, а на местах их сноса в настоящее время строят 29 новых ЖК для программы реновации.

Столица предоставляет участникам программы квартиры в новых домах с таким же количеством комнат, как в освобождаемых. Однако за счет просторных кухонь и коридоров их суммарная площадь оказывается больше. Отделку помещений выполняют по единому стандарту, который утвердило правительство Москвы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, за все время действия программы в ЮВАО больше всего правообладателей нового жилья появилось в Люблине — 7,5 тыс. жителей. Еще 6,3 тыс. человек оформили документы на квартиры в Кузьминках.

«Свыше 4,6 тысячи человек заключили договоры в Нижегородском районе. В Рязанском районе и Выхино-Жулебине квартиры в новостройках получили более 3,4 тысячи и 2,9 тысячи жителей соответственно», — рассказал Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что жители Москвы, переезжая по программе реновации, получают новый уровень комфорта с полностью сложившейся инфраструктурой.