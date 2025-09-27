Ефимов: по реновации на востоке столицы переезжают жители почти 230 ветхих домов

С 2018 года по программе реновации на востоке столицы переехали или переезжают в новые квартиры жители около 230 ветхих домов, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что расселенные дома по реновации демонтируют. На освобожденных площадках строят новое жилье с нужной инфраструктурой.

«Переселение жителей по программе реновации в ВАО началось в 2018 году. На сегодня количество домов, которые затронуло расселение, достигло 227. Уже переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой или находятся в процессе переселения более 14,6 тысячи семей — свыше 36,6 тысячи москвичей. Всего в программу реновации в округе включили 1062 старых дома, в которых проживают более 209 тысяч горожан», — уточнил вице-мэр.

Переселяться в новые дома участники программы реновации могут сразу после заключения договоров с городом. Обустроить жилье под индивидуальные потребности можно после переезда.

«Сегодня расселение по программе реновации затронуло 12 районов Восточного административного округа. В том числе в районе Северное Измайлово — 41 здание, в Измайлове — 38, в Перове — 31. Для того чтобы переезд по программе реновации для жителей был комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать онлайн на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

«Всего за восемь лет реализации программы реновации на востоке столицы документы на новое жилье оформили почти 35 тыс. москвичей. В районе Северное Измайлово договоры с городом заключили 7,7 тыс. участников программы. В Измайлове правообладателями комфортных квартир стали свыше 6,1 тыс. человек, в Перове — более 5,3 тыс. горожан. Новое жилье город предоставил в тех же районах, где находятся расселяемые здания. Как правило, москвичи получают предложения равнозначных квартир в жилых комплексах, которые возводят рядом с их старыми домами», — резюмировала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

