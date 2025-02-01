Ефимов: по программе реновации в ЮВАО расселили более 140 домов

С момента старта программы реновации в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) было полностью расселено более 140 старых домов. Жители переехали в новые квартиры, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Расселение зданий по программе реновации началось в Юго-Восточном административном округе в 2018 году. Сегодня в ЮВАО в новые квартиры переехали жители полностью расселенных 145 зданий. В районе Люблино расселили 34 дома, в Кузьминках в новостройки переехали жители 29 зданий, а в Нижегородском районе — 26», — отметил Ефимов.

После расселения старые дома демонтируются, а на их месте создаются площадки для строительства современных ЖК в рамках программы реновации. Такой подход позволяет поэтапно обновлять жилфонд Москвы, обеспечивая плавное переселение горожан.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в ЮВАО жителей высокими темпами переселяют в квартиры с качественным ремонтом и улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы.

«Для них город подготовил более 50 новостроек. В Кузьминках — 16 жилых комплексов, в Люблине — 15, а в Нижегородском районе — пять», — пояснил Овчинский.

Все новые жилые комплексы строятся с учетом принципов безбарьерной среды. Первые этажи зданий отведены под нежилые помещения, где размещаются предприятия торговли и услуг, доступные в пешей доступности. Прилегающие территории благоустроены, на них оборудованы детские и спортивные площадки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в Люблин ключи от новых квартир выдали около 7 тыс. жителей из 34 полностью расселенных домов.

«В Кузьминках договоры на комфортное жилье заключили свыше 5,8 тыс. горожан из 29 старых зданий, а в Нижегородском — почти 3,9 тыс. москвичей из 26 домов, расселение которых завершено», — рассказал Гаман.

Он уточнил, что все участники программы получают комфортное жилье с набором нужного оборудования — осветительными приборами, сантехникой и электронными плитами.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин включал в программу 9 новых стартовых площадок. Они расположены в 5 районах 3административных округов города.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта«Инфраструктура для жизни».