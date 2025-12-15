Ефимов: по проекту КРТ в Коммунарке возведут жилье и создадут около 1,3 тыс рабочих мест

В столичном районе Коммунарка еще одну территорию вовлекут в программу комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения был опубликован на сайте mos.ru.

«В 30-м квартале деревни Сосенки района Коммунарка планируется реорганизовать 7,6 га неэффективно используемой территории. В ее границы включены расположенные по разные стороны Старопрокшинского шоссе 2 участка, на которых в совокупности планируется построить 113,7 тыс. кв. м недвижимости. На участке размером 2,08 га возведут дома для реализации программы реновации, а 5,52 га отведут под производственную застройку. Проект позволит создать в Коммунарке еще около 1,3 тыс. рабочих мест», — поделился Ефимов.

Подлежащие редевелопменту участки расположены в деревне Сосенки района Коммунарка Новомосковского административного округа по адресу: ул. Старые Сосенки, квартал 30, з/у 1. Недалеко есть магазины, медицинский центр, фитнес-клуб, зеленая зона у Сосенского пруда. Рядом проходит Калужское шоссе, а также находится станция «Ольховая» Сокольнической линии метро.

«Площадь квартир в новостройках составит 24,8 тыс. кв. м. В нескольких минутах ходьбы от жилых домов будет построен и современный технопарк. В нем разместятся предприятия легкой промышленности, а также офисы. Всю территорию комплексно благоустроят, а также спроектируют и построят здесь локальные дороги, включая удобные выезды на Старопрокшинское шоссе и улицу Старые Сосенки», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил решение о комплексном развитии 3 неэффективно используемых участков бывшей промзоны «Ленино».

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань.