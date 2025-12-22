Ефимов: по проекту КРТ у станции МЦК Лихоборы появятся новые центры притяжения

В районе Коптево на севере Москвы, около станции Лихоборы Московского центрального кольца, планируется преобразовать территорию, которая в настоящее время используется неэффективно. Проект решения о комплексном развитии этой территории (КРТ) размещен на официальном портале mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город проработал проект КРТ, благодаря которому преобразится более двух гектаров территории в проезде Черепановых возле станции МЦК Лихоборы. Здесь построят 43,76 тыс. кв. м недвижимости, включая объекты спортивной, деловой и торгово-бытовой инфраструктуры. Таким образом, в районе Коптево появится несколько новых центров притяжения москвичей и гостей города. В результате реализации проекта появится около тысячи рабочих мест», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что объем инвестиций в освоение территории оценивается в 12,84 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект может достигнуть 510,79 млн рублей.

Участок по адресу: проезд Черепановых, вл. 64, который расположен в районе Коптево САО вблизи станции МЦК «Лихоборы». Поблизости также находятся одноименная платформа Третьего московского центрального диаметра и проходит трасса Московского скоростного диаметра. Это район со сложившейся жилой застройкой, имеющий развитую инфраструктуру: школы, колледж, плавательный комплекс, досуговый клуб, магазины и другие объекты.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, около станции МЦК «Лихоборы» будет создана современная спортивная инфраструктура. Вокруг действующей хоккейной коробки появятся новые зрительские трибуны общей площадью 610 кв. м, где разместятся технические помещения и удобные раздевалки.

«Застройщик безвозмездно передаст их на баланс города. Таким образом, в районе появится полноценный ледовый стадион. Кроме того, здесь возведут многофункциональный центр площадью 34,06 тыс. кв. м и торговый комплекс с ярмаркой общей площадью более девяти тысяч „квадратов“», — сказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в районах Рязанский и Косино-Ухтомский.

Программа КРТ направлена на формирование привлекательных городских пространств на местах бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих землях, с последующей их органичной интеграцией в городскую среду. В настоящее время в Москве на различных этапах разработки и реализации находится 336 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 4,2 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра Сергея Собянина.