Ефимов: по проекту КРТ на востоке Москвы реорганизуют три участка

В Восточном административном округе, в районах Перово и Новогиреево, в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется реорганизовать еще три участка. Проект соответствующего решения опубликован на портале mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту КРТ в районах Новогиреево и Перово реорганизуют три неэффективно используемых участка общей площадью около 13 га. Здесь появится свыше 305 тыс. кв. м недвижимости. На самом большом участке площадью почти 10,8 га построят более 300 тыс. кв. м домов для реализации программы реновации», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что также рядом появится детский сад на 250 детей, который будет передан городской системе образования. Это позволит создать более 700 новых рабочих мест.

Данные территории находятся в районах Перово и Новогиреево ВАО и имеют единый адрес: улица Полимерная, вл. 8.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, строительство жилых домов запланировано на территории, ограниченной Полимерной, Мартеновской и Перовской улицами. Площадь квартир в новых домах составит почти 180 тыс. кв. м, что позволит улучшить жилищные условия для более чем 5,5 тыс. москвичей.

«На территории спроектируют и построят локальную улично-дорожную сеть и проведут работы по благоустройству. На двух других участках перебазируют имущество расположенных здесь предприятий АО „Мосгаз“ и ГБУ „Автомобильные дороги“», — рассказал Овчинский.

Этот жилой район обладает исторически сложившейся и разнообразной инфраструктурой. В шаговой доступности расположены несколько школ, детская поликлиника, детская школа искусств имени Римского-Корсакова, технологический колледж, библиотека, различные магазины, аптеки, отделения банков и кафе. Рядом находятся сквер «Русские узоры» и Перовский сквер с Большим Перовским прудом. В пятнадцати минутах ходьбы расположены станции метро «Перово» и «Новогиреево» Калининской линии, а также станция Новогиреево четвертого Московского центрального диаметра.

Программа КРТ направлена на формирование привлекательных городских пространств на территориях бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участках, которые затем органично встраиваются в общегородскую структуру. На сегодняшний день в Москве на различных этапах проработки и реализации находится 336 проектов по комплексному развитию территорий общей площадью свыше 4,2 тыс. га. Реализация программы ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.