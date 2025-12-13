Ефимов: по ноябрьским проектам КРТ в столице построят объекты социнфраструктуры

В ноябре в столице было утверждено порядка 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ), реализация которых позволит создать в столице более 28 тыс. новых рабочих мест, уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках 19 проектов комплексного развития территорий, которые утвердили в столице в ноябре, реорганизуют свыше 193 га неэффективно используемых участков в восьми административных округах. Там построят более 3,2 млн кв. м недвижимости. Помимо жилья, появятся новые школы и детские сады, поликлиники, спортивные комплексы и другие объекты. В результате реализации этих проектов город получит свыше 28 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

По четыре площадки КРТ расположены на востоке и северо-востоке Москвы, по три — на севере и юго-востоке, две — на северо-западе и по одной — на западе, юге и юго-западе. Редевелопменту подлежат участки в 17 районах столицы.

«Комплексное развитие площадок в семи районах предусматривает в том числе строительство 473,4 тыс. кв. м жилья для реализации программы реновации. Две трети объема при этом придется на районы Лосиноостровский, Ярославский и Новогиреево. Крупнейшим же проектом станет реорганизация около 70 га земли на улице Маршала Прошлякова в Строгине. Там построят более 950 тыс. кв. м жилья и инфраструктуры. В частности, застройщик возведет технопарк, образовательныйкомплекс с детским садом на 600 мест и школой для тысячи учеников, физкультурно-оздоровительный центр и гостиницу», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.