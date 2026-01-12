Ефимов: планировку территорий по 33 проектам КРТ утвердили в столице в 2025 году

В прошлом году столица утвердила проекты планировки территорий (ППТ) еще по 33 площадкам, редевелопмент которых осуществляется по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что за весь период реализации программы КРТ это самое большое число проектов, по которым приняты ППТ в течение года. Всего со старта программы ППТ утверждены более чем по 70 проектам, реализующимся на площади более 585 га. По ним построят почти 12,4 млн кв. м недвижимости.

«В 2025 году утвердили планировочную документацию по 33 проектам КРТ. На участках общей площадью 165 га построят более 2,8 млн кв. м недвижимости, в том числе свыше 1,75 млн кв. м жилья и более 1 млн кв. м объектов социальной, производственной и сопутствующей инфраструктуры. В результате появится свыше 18,2 тыс. рабочих мест. При этом будет соблюден принцип грамотного соотношения масштабов застройки и свободных пространств, что сделает эти территории привлекательными для жизни, работы и отдыха», — заявил Ефимов.

Проекты КРТ в границах утвержденных в 2025 году ППТ реализуются на территории 29 районов 9 административных округов.

«По программе КРТ обязательно предусматриваем создание необходимой социальной инфраструктуры. Так, в рамках 33 проектов с утвержденной в 2025 году планировочной документацией появятся школы и детские сады на 5750 и 2125 мест соответственно и 4 физкультурно-оздоровительных комплекса. В Западном Дегунине построят детскую школу искусств и поликлинику, в Тропареве-Никулине — подстанцию скорой помощи. Лидером по утвержденным проектам планировки по КРТ в 2025 году стал ВАО. Тут утвердили планировочную документацию по 6 проектам в районах Ивановское, Измайлово, Соколиная Гора и Преображенское», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2026 году в городе работы начнутся на 20 площадках КРТ.