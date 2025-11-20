Ефимов: передовые методы применяют при возведении корпуса НИИ скорой помощи Склифосовского

В Центральном административном округе Москвы ведется строительство нового комплекса для Научно-исследовательского института скорой помощи, носящего имя Н. В. Склифосовского. Работы на площадке ведутся с использованием передовых технологий в строительстве и организации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«При возведении нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского применяются уникальные технологии. Для повышения безопасности и гибкости в строительных проектах на площадке установлен первый в России башенный кран, управляемый дистанционно. Для контроля за транспортировкой грузов и отходов внедрены системы искусственного интеллекта и лазерного сканирования. Кроме того, из-за сложной гидрогеологии и глубины котлована, которая составляет 15 м, строители возводят глухую стену в грунте глубиной 25 м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что эта технология, характерная для метростроения, впервые в Москве используется при строительстве медицинского учреждения.

«Стена в грунте» представляет собой метод создания монолитной подземной стены без откопки открытого котлована. Ее применяют для укрепления стенок котлована и в качестве барьера от грунтовых вод. Обычно этот способ востребован при возведении подземных транспортных объектов.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Алексея Александрова, в настоящее время на площадке нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского продолжается выемка грунта для котлована, общий объем которой составит более 300 тыс. Куб. м.

«В ближайшее время планируется приступить к устройству фундамента нового здания. Оно будет представлять собой сложный комплекс, состоящий из пяти башен переменной этажности, двух подземных уровней и одного технического этажа. Здесь создадут все необходимые условия для лечения и реабилитации пациентов, отвечающие самым высоким стандартам современного здравоохранения», — сказа Александров.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про начало строительства нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Строительству объектов здравоохранения в столице отводится приоритетное значение. Новые клиники и институты строятся с применением новейших материалов и технологий, чтобы сформировать комфортную среду для врачей и пациентов.

Возведение в Москве социально значимых объектов соответствует задачам и принципам национального проекта «Инфраструктура для жизни».