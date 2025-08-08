Ефимов: определены 32 участка для частных домов в Троицком и Восточном округах

Физлица могут подобрать земельный участок для возведения частного дома в специальном перечне на официальном портале mos.ru. В настоящее время там представлено 32 объекта, расположенных в двух административных округах столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В городском перечне участков для индивидуального жилищного строительства в настоящий момент находится 32 объекта общей площадью почти 3,4 га. Площадки расположены в Троицком и Восточном административных округах. Здесь можно возвести в общей сложности почти 15 тыс. кв. м недвижимости», – отметил Ефимов.

Он уточнил, что все участки обладают удобной транспортной доступностью и расположены в районах с развитой инфраструктурой.

Купить землю у города для ИЖС в Москве могут исключительно физические лица, независимо от способа приобретения. Выбрав свободный участок в перечне на mos.ru, жители подают заявление в Департамент городского имущества. Если в течение месяца не поступит других заявок на этот объект, с заявителем оформляется договор купли-продажи. Если же желающих несколько, проводятся онлайн-аукционы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в Троицком округе доступны 30 участков общей площадью почти 3,3 гектара. На них возможно строительство около 13 тыс. кв. м частных домов и других капитальных зданий.

«Еще два участка площадью по шесть соток находятся на востоке столицы, на каждом из них можно возвести до 300 квадратных метров недвижимости», – сказала Соловьева.

Сведения о земельных участках, выставленных на торги, размещаются на инвестпортале Москвы. Участвовать в аукционах разрешено только физическим лицам. Все процедуры реализации городской недвижимости переведены в цифровой формат, поэтому москвичи могут подавать заявки, участвовать в торгах и подписывать договоры в онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов отвечает целям нацпроекта «Экономика данных».