сегодня в 18:05

Ефимов: определен инвестор для реорганизации участка на севере столицы по программе КРТ

В столице по итогам проведения аукциона была определена компания, которая займется редевелопментом участка площадью 1,98 га, расположенном в Бескудниковском районе, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок находится по адресу: Дмитровское ш., вл. 62, стр. 5, рядом со станцией метро «Верхние Лихоборы». На данный момент тут расположены устаревшие объекты.

Победителем торгов стала компания ООО «Константа», входящее в ГК COLDY. Всего участниками аукциона стали три компании из Москвы, Московской области и Чеченской Республики.

«С победителем город планирует заключить договор о редевелопменте площадки. По проекту инвестор возведет почти 160 тыс. кв. м. общественно-деловой недвижимости. Вложения в редевелопмент участка составят около 40 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 млрд рублей. В новом квартале смогут найти работу почти 4,6 тыс. человек», — уточнил Ефимов.

Известно, что итоговая цена аукциона увеличилась в семь раз и составила 215,4 млн рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что победителю аукциона нужно будет возвести на участке деловой квартал, где будут фитнес-центры, гостиница на 250 номеров, а также торговые и бизнес-центры, банков, магазины, кафе и рестораны.

«Территорию благоустроят и проложат здесь дороги. Участок станет центром деловой активности в Бескудниковском районе», — добавил Гаман.

Для допуска к торгам за право КРТ на Дмитровском шоссе инвесторам необходимо было подтвердить соответствующий опыт и финансовую стабильность, прокомментировал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По программе КРТ в столице появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появляются дороги, комфортное жилье и вся нужная инфраструктура.