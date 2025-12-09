Ефимов: около 54 тыс кв м недвижимости построят по проекту КРТ в Бутырском районе

Свыше 2,5 га земли на ул. Яблочкова реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Соответствующий проект решения размещен на сайте mos.ru. Участок расположен в Бутырском районе СВАО по адресу: улица Яблочкова, владение 21, между улицами Яблочкова, Фонвизина и путями Савеловского направления МЖД, рядом с пересадочным узлом «Тимирязевская».

«В Бутырском районе Северо-Восточного административного округа реорганизуют еще одну неэффективно используемую территорию. На участке площадью 2,61 га, примыкающем к пересадочному узлу „Тимирязевская“, построят около 54 тыс. кв. м недвижимости, среди которой жилые и общественно-деловые объекты. Проектом, в частности, предусмотрено возведение 33,6 тыс. кв. м жилья для реализации программы реновации и 18,35 тыс. кв. м общественно-деловой инфраструктуры. Там также появятся два судебных участка мировых судей. В результате реализации проекта в районе будет создано около 700 новых рабочих мест», — уточнил вице-мэр Ефимов.

В состав участка входят одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро и МЦД-1. Это район сформированной жилой застройки с разнообразной инфраструктурой: поблизости есть несколько детских садов, школ, спортивные и детские площадки, магазины, аптеки и другие объекты.

«В новостройках для реализации программы реновации будет 282 квартиры ориентировочной общей площадью почти 19 тыс. кв. м. Отметить в них новоселье смогут около 600 горожан. В Бутырском районе это будет уже третий проект КРТ, направленный на содействие программы реновации. На участке также сохранят расположенный здесь бизнес-центр „Я21“. Также для обеспечения более удобных подъездных путей и подходов к одноименным станциям „Тимирязевская“ Серпуховско-Тимирязевской линии метро и МЦД-1 возведут новую улично-дорожную сеть», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации числится порядка 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4,2 тыс. га.

Реализация программы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.