Ефимов: около 450 тыс кв м жилья для реновации возведут по 11 проектам КРТ

В течение I полугодия текущего года в столице опубликовали 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), согласно которым предполагается возведение жилья для программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

За счет реализации программы КРТ на неэффективно используемых участках построят современные кварталы с деловой, социальной, жилой и транспортной инфраструктурой.

«С начала этого года опубликованы 32 проекта решений о комплексном развитии территорий в столице. 11 из них предусматривают возведение жилья для целей программы реновации. Эти территории расположены в 7 административных округах. Площадь будущей жилой застройки для программы реновации составит почти 450 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому новые квартиры ориентировочно получат больше 9 тыс. жителей города.

По 11 проектам комплексного развития территорий вместе с жилой недвижимостью построят и необходимую инфраструктуру.

«Так, предусмотрено возведение свыше 261 тысячи квадратных метров общественно-деловой застройки, включая школы, детские сады, спортивные и медицинские объекты, а также более 97 тыс. кв. м производств», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что в новых микрорайонах смогут трудоустроиться свыше 7,7 тыс. человек.

Руководство города приняло решение привлечь КРТ к программе реновации для повышения показателей строительства нового жилья и обеспечения высоких темпов переселения.

«Больше всего площадей для целей программы реновации по опубликованным 11 проектам КРТ предполагается возвести на юге Москвы — тут в районах Москворечье-Сабурово, Донской и Нагатино-Садовники в сумме появится свыше 160 тыс. кв. м жилой площади», — уточнили в пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы.

В соответствии с опубликованным в I полугодии текущего года проектами комплексного развития территорий, 80 тыс. кв. м жилья возведут на северо-востоке Москвы — в Ярославском районе и Свиблове. В ЗАО на территории Ново-Переделкина построят 70 тыс. кв. м жилой недвижимости. В ЦАО запланировано построить более 50 тыс. кв. м жилья.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробнее о домах и квартирах по реновации можно узнать здесь.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснулась более 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. Лишь за 2023 год в городе передали для заселения 59 домов и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних 5 лет по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» строительство и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоились — с 3 до 507 млн кв. м в год.