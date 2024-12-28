Ефимов: около 150 тыс кв м нежилой недвижимости возвели в САО в 2024 году

С начала года девелоперы построили 15 объектов нежилой недвижимости в районах САО, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Развитие коммерческой инфраструктуры способствует созданию удобной городской среды, обеспечивая комфортные условия для труда и отдыха. Новые здания дают рабочие места, позволяя горожанам трудиться поблизости от дома.

«С начала года девелоперы возвели на севере столицы почти 150 тыс. кв. м нежилой недвижимости. В их числе — 5 объектов деловой инфраструктуры совокупной площадью свыше 13 тыс. кв. м, гостиницы, культурно-просветительские центры, а также здания коммерческой, промышленной и спортивной инфраструктуры», — отметил вице-мэр.

Таким образом, на севере Москвы появилось почти 2 тыс. рабочих мест

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский поделился подробностями о ФОКе, который возводится в Западном Дегунине.

«Так, в этом году в Западном Дегунине ввели в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью свыше 14 тыс. кв. м. В 4-этажном здании разместились тренажерный зал, помещения для групповых тренировок, сайкл-студия и спа-комплекс. Кроме того, в здании оборудовали 3 бассейна длиной 12, 25 и 50 м, один бассейн для грудничкового плавания и купель с гидромассажем. Еще в здании организовали пространство для детей с игровой комнатой, отдельными залами для детских тренировок и раздевалками», — заявил он.

В цокольном этаже здания расположена автостоянка, вмещающая 66 автомобилей, включая 4 места, предназначенных для людей с ограниченными возможностями.

В Мосгосстройнадзоре сообщили, что объемы перспективного строительства нежилой недвижимости на севере столицы остаются на высоком уровне.

Ранее, выступая перед депутатами Мосгордумы, мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о десятках успешно реализованных городских проектов с 2010 года. Он отметил значительное улучшение городской среды и создание современной сети общественных и парковых зон.