Ефимов: около 10 млн кв м жилья по реновации построят в рамках проектов КРТ

В столице одной из задач программы КРТ является появление площадок для возведения жилья по реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, 125 из 336 реализуемых в городе проектов КРТ дают возможность построить почти 10 млн кв. м жилья по реновации. Ефимов отметил, что город уже 5 лет ведет работу по преображению среды в рамках программы КРТ, направленной в том числе на содействие реновации.

«Градостроительный потенциал 336 проектов КРТ, охватывающих более 4,2 тыс. га, составляет более 68,3 млн кв. м недвижимости. Из них почти 10 млн придется на жилье для программы реновации и других нужд города», — уточнил вице-мэр.

Проекты КРТ дают новую жизнь заброшенным участкам бывших промзон и другим неэффективно используемым и незастроенным территориям столицы. Там появляются комфортные кварталы сбалансированной застройки, где в том числе построят новые дома для реновации.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что строительство жилья для реализации реновации предусмотрено в рамках 125 из 336 проектов КРТ. Примерно пятая часть жилой недвижимости приходится на ВАО.

«Тут требуется расселить самое большое количество старых домов, которые вошли в программу. При этом лидером по объему строительства станет площадка комплексного развития на улицах Большая Косинская и Оренбургская, где возведут более 383 тыс.кв.м жилья для реализации реновации», — подчеркнул Овчинский.

Программа реновации реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.