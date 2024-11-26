Ефимов: образовательный комплекс на 950 мест построят в Ильменском проезде

В столичном районе Западное Дегунино инвестор начал строить новый образовательный комплекс. Он расположится по адресу: Ильменский проезд, вл. 1. Здание возводят в соответствии с подписанным с Москвой договором участия в развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуре в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая площадь образовательного комплекса составит более 16 тыс. кв. м. Здание будет рассчитано на 950 мест — 900 школьных и 50 дошкольных. Строительные работы планируется завершить во второй половине 2027 года», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что после этого здание передадут в городскую систему образования.

Объект будет разграничен на несколько зон — блоки старшей, средней и начальной школы, а также дошкольное отделение с 2 групповыми ячейками.

Первый этаж будут занимать пищеблок с обеденными залами, общешкольные пространства, дошкольный блок и входные группы для всех отделений. На втором этаже разместятся дополнительные кабинеты и спортивный блок. Третий и четвертый этажи отведут под хозпомещения, медиатеку, специализированные и универсальные учебные кабинеты старшей, основной и начальной школы.

«В комплексе в Ильменском проезде запроектированы в том числе 2 групповые ячейки в дошкольном блоке, 2 многофункциональных зала для проведения мероприятий, медиатека, а также зоны для проведения лабораторных экспериментов, моделирования, программирования и разработки устройств», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Он добавил, что также создадут все необходимые условия для обучения детей с ОВЗ.

Территория комплекса будет благоустроена. На ней планируется разместить игровые и физкультурные площадки с резиновым покрытием, установить наружное освещение, высадить кустарники и деревья, разбить газоны.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство учреждения на участке площадью порядка 2 га. После этого застройщиком было направлено извещение о начале строительно-монтажных работ.

Комитет контролирует все этапы возведения социального объекта — в ноябре инспекторы провели первую выездную проверку, в ходе которой оценили соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, организацию бытового городка и подготовку к разработке котлована».

Инвестором проекта является «Группа ЛСР».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал (https://www.mos.ru/mayor/themes/12068050/) про развитие социнфраструктуры на севере Москвы.