Ефимов: образовательные учреждения построят в промзоне Кунцево по программе КРТ

На части территории бывшей промышленной зоны «Кунцево» по договору о комплексном развитии территории (КРТ) девелопер возведет детсады и центр дополнительного образования суммарной площадью более 11 тыс. кв. м. Учреждения образования передадут Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

«Девелопер с 2021 года реализует проект комплексного развития части бывшей промзоны „Кунцево“ площадью 15,89 га. В рамках договора с городом инвестор построит два детских сада, рассчитанные на 100 и 350 воспитанников. Кроме того, он возведет центр дополнительного образования, к проектированию которого застройщик уже приступил», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что после введения в эксплуатацию данные объекты суммарной площадью более 11 тыс. кв. м передадут городу.

Реализацией проекта КРТ бывшей промышленной зоны «Кунцево» занимается компания «Главстрой».

Площадка отличается хорошей транспортной доступностью — она находится вблизи станции МЦД-1 Рабочий поселок и станции метрополитена «Молодежная», а также примыкает к Молодогвардейской улице. Всего на территории планирую построить 610 тыс. кв. м разной недвижимости.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, проект редевелопмента площадки на бывшей промышленной зоне «Кунцево» подразумевает строительство современного жилого квартала с развитой инфраструктурой к 2032 году. Таким образом на одной территории будет находиться все необходимое для комфортных отдыха, работы и жизни.

«Площадь будущих ЖК превысит 596 тыс. кв. м, свыше 13 тыс. квадратных м займут общественно-деловые объекты. Внутри жилого квартала обустроят прогулочные зоны, также появятся велодорожки, детские и спортивные площадки. Общая площадь благоустройства превысит 1,7 га, из которых около 1,5 га приходится на озелененные территории», — рассказал Гаман.

Он уточнил, что более детальный проект можно увидеть в парке «Зарядье» на мультимедийной экспозиции «Город будущего» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Там представлена программа КРТ.

Макет редевелопмента части бывшей промышленной зоны «Кунцево» располагается на экспозиции, которую посвятили принципам и философии градостроительства столицы. Авторы маета воспроизвели исходный облик территории и ее будущий образ вместе с необходимой инфраструктурой и жилыми домами.

По словам руководителя департамента по развитию проектов «Главстрой» Павла Сучкова по проекту редевелопмента части бывшей промышленной зоны преобразят существующую площадку и построят на ней современный ЖК с соцобъектами и всей необходимой инфраструктурой.

«Зонирование квартала предусматривает открытый городской формат с акцентом на природную лесопарковую зону и приватные пространства с уютными двориками для жителей. Доминантой проекта станет парковое пространство, которое будет интегрировано в Кунцевский лесопарк», — сказал Сучков.

По программе КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон строят комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 236 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина.