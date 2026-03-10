Ефимов: новый комплекс построят в производственной зоне «Южный порт»

В столице выдали градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения производственного комплекса, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект построят в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.

«В районе Печатники возведут производственный комплекс предельной площадью 92 тыс. кв. м. Для этого выдали градостроительный план земельного участка. Объект построят в рамках программы комплексного развития территорий в производственной зоне № 26 „Южный порт“ на участке площадью 2,8 га. Работы будут вестись за счет средств городского бюджета», — уточнил Ефимов.

Этот проект станет важным шагом в трансформации бывших промышленных территорий в высокотехнологичные кластеры, способные не только обеспечить рост экономической активности, но и создать новые рабочие места для москвичей.

Как добавили в Департаменте градостроительной политики, реализация проекта позволит не только модернизировать устаревшие производственные мощности, но и сформировать благоприятную среду для размещения инновационных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также научно-технических центров. Объект по адресу: Шоссейный проезд, дом 30/6, будет реализован с учетом принципов устойчивого развития. Предусматривается подключение здания к современным инженерным сетям, использование энергоэффективных технологий, а также благоустройство прилегающих территорий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития четырех территорий во Внукове.