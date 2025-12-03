Ефимов: новое общественное пространство появится в Западном Дегунине

На севере Москвы создадут современное общественное пространство. Новая общедоступная городская территория объединит в себе функции спортивного и интеллектуального отдыха. Проект реализуют в рамках строительства ЖК по адресу: Ильменский проезд, владения 8, 12, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая площадь общественного пространства составит около 1 га. Большое внимание в проекте уделено зонам для физической активности, они занимают 880 кв. м. Здесь появятся многофункциональные тренировочные площадки, включая зону воркаута и универсальную спортивную коробку, где можно будет играть в баскетбол, бадминтон и волейбол», — уточнил вице-мэр.

Благоустройство второй очереди займет 1,3 га. На территории появятся беседки, детская игровая зона и спортивные площадки. Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что центром притяжения общественной территории станет павильон-читальня — уникальный для района объект, предназначенный для спокойного досуга и неформального общения.

«Рядом появятся беседки и навесы с качелями. Пространство реализуется в рамках строительства второй очереди жилого проекта. На этом этапе появятся три корпуса на 1746 квартир, где предусмотрен отапливаемый подземный паркинг на 384 машино-места, и кладовые площадью от 2 до 9,8 кв. м», — прокомментировал Овчинский.

