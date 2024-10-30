Ефимов: назначен оператор для реорганизации 3 участков на востоке Москвы

По программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют 3 неэффективно используемых участка суммарной площадью 5 га, которые располагаются в районах Измайлово и Соколиная Гора. Проекты будет реализовывать назначенный столицей оператор, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Участки на Сиреневом бульваре, Никитинской и Вольной улицах входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство жилья и необходимой инфраструктуры — всего 56,59 тыс. кв. м недвижимости. Вложения в развитие площадок оцениваются в 15,32 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 470 млн рублей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что за счет реализации проекта в районах Измайлово и Соколиная Гора возникнет 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Участки располагаются вблизи станций метро «Измайловская» и «Партизанская», а также станций МЦК «Измайлово» и «Локомотив» по адресам: Сиреневый бульвар, Никитинская улица, вл. 5А, Вольная улица, вл. 25-37.

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, вместо складов и прочих устаревших объектов планируется возведение свыше 12 тыс. кв. м жилья для программы реновации и прочих городских нужд.

«Кроме того, здесь появится свыше 44 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая детский сад для 250 воспитанников и спортивный комплекс с объектами торговли, кафе и ресторанами. Площадки благоустроят и озеленят, проложат здесь новую улично-дорожную сеть», — рассказал Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял решение начать комплексное развитие 4 участков на юге и востоке Москвы.

В рамках программы КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.