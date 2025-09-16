Ефимов: на востоке Москвы возвели 66 домов для реализации реновации

С момента старта программы реновации в Восточном административном округе было построено 66 ЖК, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройки возведены по принципу безбарьерной среды для удобства всех жильцов. В подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы находятся на одном уровне. Ефимов уточнил, что общая жилая площадь домов составляет 1,1 млн кв. м.

«В них оборудовали более 19 тысяч квартир, в каждой из которых выполнена улучшенная отделка. Возле новостроек провели комплексное благоустройство: создали детские и спортивные площадки, зоны отдыха, высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Всего на востоке столицы в программу реновации включено 1062 дома, новые квартиры получат свыше 209 тысяч москвичей», — прокомментировал вице-мэр.

В подъездах домов обустроены просторные вестибюли и лифтовые холлы, предусмотрены колясочные и комнаты для консьержей. Во дворах пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и маломобильным жильцам.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что с начала реализации программы реновации в районе Перово построили 13 многоквартирных домов, там спроектировано в общей сложности более 2,4 тыс. квартир.

«А в Северном Измайлове — 11 новостроек, где суммарно оборудовано 3,6 тыс. квартир. Все жилые комплексы возведены из качественных материалов с применением современных энергоэффективных технологий в соответствии с высокими стандартами программы реновации», — подчеркнул Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация меняет московские районы.