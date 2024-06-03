Ефимов: на Центральном московском ипподроме завершили подготовку к реконструкции

Работы подготовительного периода перед реконструкцией закончили на территории Центрального московского ипподрома на улице Беговой, д. 22. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Работы ведутся за счет городского бюджета. Территорию ипподрома уже освободили от объектов в предаварийном состоянии и самовольных построек. Подготовительные работы завершены, реконструкция выполнена на 10%. На площадке ведется устройство фундаментов и вертикальных конструкций новых зданий и сооружений, двухпутных тоннелей для выхода лошадей из конюшен. Кроме того, перед реставрацией исторического главного здания Центрального московского ипподрома проводятся мероприятия, которые позволяют максимально бережно и безопасно ее провести», – рассказал Ефимов.

Он добавил, что после этого специалисты определят, какие элементы нужно отреставрировать и какие мероприятия проводить.

Основная реконструкция объекта планируется завершиться в 2026 году.

Важнейшей частью проекта реконструкции ипподрома является создание современного конного двора. Он будет располагаться на месте устаревших сооружений и зданий. В него войдут гостевые конюшни, конноспортивный комплекс со встроенными конюшнями, трибунами и тремя манежами, а также конюшни для беговых и скаковых лошадей.

Как отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, рабочие начали устройство фундаментов в зданиях конного двора – конюшнях.

«Аналогичные работы начались и на территории будущего ветеринарного блока. Его оснастят аппаратами МРТ, КТ, рентгеном и системой телемедицины. Там откроются карантинная конюшня, изолятор, реабилитационный центр и пункт допинг-контроля», – отмечает руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Центральный московский ипподром основали в 1834 году. Он является старейшим в России и первым в мире рысистым ипподромом. Проект реконструкции совместно разрабатывали министерство сельского хозяйства Российской Федерации и правительство Москвы. Ипподром планируют сделать уникальным досуговым и спортивным центром.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о старте комплексной реконструкции ипподрома. По ее окончании благоустройство ждут сквер перед главным зданием, Беговая аллея и располагающиеся неподалеку жилые кварталы.