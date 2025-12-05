Ефимов: на торги выставили право реорганизации участка в Шипиловском проезде

Открыт прием заявок на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное, которые расположены в Южном административном округе Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Началась заявочная кампания на право заключения договора о комплексном развитии территории в районах Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное на юге столицы. Площадь отведенного под редевелопмент участка составляет 6,61 га. Он расположен в Шипиловском проезде вблизи Орехового бульвара. В аукционе смогут принять участие столичные и региональные девелоперы. Для этого им нужно будет внести задаток в размере 20% от начальной суммы лота», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в результате реализации этого проекта планируется создать примерно 1,8 тыс. новых рабочих мест.

Территория, предназначенная для редевелопмента, располагается по адресу: Шипиловский проезд, вл. 55. В шаговой доступности от нее расположены станции метро «Орехово» и «Домодедовская» Замоскворецкой линии.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, инвестор, который будет определен по результатам аукциона, получит возможность создать современное пространство для спорта и активного отдыха.

«На участке можно разместить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, каток и фитнес-центр. Общая площадь недвижимости составит почти 55,8 тыс. кв. м», — сказал Овчинский.

Как пояснил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, подача заявок для участия в торгах продлится до 19 января, а сам аукцион состоится 27 января. Для участия необходимы регистрация на электронной торговой площадке и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что проекты комплексного развития территорий позволят сформировать новые жилые кварталы, общественные зоны и рабочие места во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном.

В рамках программы КРТ на местах бывших промышленных зон, а также на неэффективно используемых и свободных землях создаются притягательные городские пространства, гармонично встраиваемые в общую структуру мегаполиса. В настоящее время в Москве на различных этапах подготовки и реализации находится 336 проектов комплексного развития территорий, их общая площадь превышает 4,2 тыс. га. Данная программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.