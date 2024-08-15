Ефимов: на станции «Академическая» Троицкой линии метро продолжаются монолитные работы

сегодня в 10:16

На юго-западе Москвы продолжается строительство станции «Академическая» Троицкой линии метро, сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На сегодняшний день на станции проходят монолитные и земляные работы.

«На будущей станции „Академическая“ Троицкой линии метрополитена завершаются переустройство инженерных сетей и земляные работы — разработано более 170 тысяч кубометров грунта. Готовность монолитных конструкций станционного комплекса оценивается на треть. Строители уложили свыше 14 тысяч кубических метров бетона», — прокомментировал Ефимов.

Также параллельно на объекте ведутся работы на двух притоннельных сооружениях Троицкой линии, которые расположены между «Академической» и соседней станцией «Вавиловская». Там работают над водоотливной установкой и вентиляционной шахтой.

На водоотливной установке строители приступают к активной фазе замораживания грунтов для дальнейшего соединения ствола с пройденным тоннелем горным способом, подчернул глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«На вентиляционной шахте грунты уже заморожены, на данный момент идет сооружение сбоек вентствола и метротоннеля», — добавил Загрутдинов.

Известно, что в облике станции «Академическая» будут содержаться отсылки к истории науки и культуры.

«Инспекторы комитета в рамках контрольных (надзорных) мероприятий на каждом этапе сооружения подземных объектов оценивают соответствие выполненных работ и применяемых строительных материалов, проверяют организацию производственного процесса, а также осуществление строителями мониторинга состояния наземных сооружений вблизи стройплощадок», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он сказал, что за весь период возведения участка Троицкой линии метро было проведено 9 выездных проверок.

Возведение метро в столице относят к категории особо опасных и технически сложных объектов. Это связано с тем, что подземные работы нередко ведутся в сложных грунтах и условиях плотной городской застройки.

В перспективе Троицкая линия метро длиной около 43 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.