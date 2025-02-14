Ефимов: на Шипиловской улице построят квартал по реновации в рамках проекта КРТ

Неэффективно используемые территории в районе Зябликово будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения размещен на портале правительства Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Четыре неэффективно используемых участка общей площадью 13,11 га входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. Здесь предусмотрено строительство современного жилья для целей программы реновации и других нужд города. Кроме того, на территории появятся объекты общественно-делового назначения. Вложения в проект составят 35,7 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект — 277,1 млн рублей», — отметил Ефимов.

Он добавил, что всего благодаря этому Москва получит более 540 новых рабочих мест.

Участки находятся по адресу: Шипиловская улица, вл. 42–44. В пешей доступности располагаются станции метро «Шипиловская», «Красногвардейская» и «Зябликово».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, согласно проекту на участках возведут 209,8 тыс. кв. м современного жилья под цели программы реновации и другие городские нужды.

«На первых этажах жилых домов откроются торговые точки, предприятия общепита и службы бытового сервиса. На прилегающей территории оборудуют детские и спортивные площадки и проложат дороги», — рассказал Гаман.

Он добавил, что также запланировано возведение порядка 8 тыс. кв. м общественно-деловых объектов, включая отделения банков, рестораны, кафе и магазины.

Комплексное преобразование кварталов в Зябликово обеспечит москвичей не только современным жильем, но и комфортной городской средой.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в Зябликове построят жиле по реновации суммарной площадью квартир свыше 136 тыс. кв. м. В них переедут около 5 тыс. жителей Москвы.

«Квартиры под заселение будут передавать с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные. А на придомовой территории установят камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения для удобства и безопасности горожан», — сказал Овчинский.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 302 проекта комплексного развития территории суммарной площадью свыше 4,2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением Сергея Собянина.