Ефимов: в Москве построят объект инженерной инфраструктуры по договору участия

Между столицей и девелопером был заключен договор участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории города, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что данный проект предусматривает строительство канализационной насосной станции в составе ЖК «Остров», который расположен на северо-западе города. Здание станции будет одноэтажным с подземной частью и прямоугольной формы.

«На территории Мневниковской поймы предусмотрено строительство канализационной насосной станции „КНС-2-Юг“ производительностью около девяти тысяч кубических метров в сутки. Площадь будущего объекта составит 651 квадратный метр. По условиям договора инвестор построит станцию до конца первого квартала 2025 года, после чего передаст ее в собственность города», — уточнил Ефимов.

Строительство объекта стартовало в первом квартале 2024 года.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что по договорам участия девелоперы обеспечивают социально значимыми объектами новую жилую застройку.

«Такой механизм был введен в Москве в 2021 году. Уже было заключено порядка 150 таких договоров», — прокомментировал он.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков пояснил, что для развития города требуется строительство не только жилья, но и всей сопутствующей инфраструктуры, нужной для создания комфортной среды для москвичей.

«Канализационная насосная станция будет обслуживать восемь кварталов, то есть порядка 40 домов. Сегодня на территории жилого комплекса введены в эксплуатацию два квартала, в строительстве находятся еще шесть. Комитет будет контролировать возведение коммунального объекта на всех этапах», — заключил Слободчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за пять лет инвесторами по договорам участия было построено 136 детских садов и 50 школ.