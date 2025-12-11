Ефимов: на северо-западе Москвы построят крупный бизнес-центр

На северо-западе Москвы в Хорошеве-Мневниках расположится общественно-деловой комплекс площадью свыше 100 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Бизнес-центр будет находиться по адресу: 1-й Силикатный проезд, владение 13/1. Его площадь составит порядка 107,2 тыс. кв. м.

«Здание будет представлять собой прямоугольную башню, состоящую из двух панелей с плавными округлыми формами. Четырехэтажный стилобат выделит входную зону, в которой появятся двусветное лобби, стойка администрации, фуд-корт для сотрудников бизнес-центра и служебные помещения. С 5 по 42 этаж будут расположены офисные помещения различной площади», — сказал вице-мэр.

В здании будет трехэтажный наземный паркинг, а также пятиуровневая подземная автостоянка, которые вместят в себя 381 парковочное место. Также на кровле 4 и 41 этажей оборудуют террасы.

«Прилегающую территорию комплексно благоустроят: высадят деревья в кадках, клумбы, установят светильники и скамейки. Помимо дорожной плитки, будут использованы газонные решетки, что в том числе позволит увеличить площадь зеленых насаждений. Также возле здания обустроят места отдыха. В общественной зоне на площадке из натурального камня установят арт-объект высотой 4 м в виде нескольких колец различного диаметра, переплетающихся в основании. Он будет сделан по индивидуальному проекту из нержавеющей стали», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Здание оборудуют тремя лифтовыми группами из 22 скоростных лифтов. В том числе 3 лифта установят для связи с автостоянкой и 3 — для перемещения пожарных подразделений.