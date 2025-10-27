Ефимов: на севере Москвы построят 5 социальных объектов

В САО на разных стадиях ведется реализация пяти масштабных инвестиционных проектов (МаИП) социального назначения, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Девелоперы и застройщики возведут школы, детсады и здание для размещения медучреждения. Земельные участки выделены в четырех районах САО: два — в Дмитровском, по одному — в Тимирязевском, Молжаниновском и Головинском.

«Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать социальную инфраструктуру в разных районах столицы. В этой работе участвуют город и девелоперы. Для возведения школ и детсадов, рассчитанных на 2,7 тыс. мест, а также объекта здравоохранения в Северном административном округе в рамках МаИП предоставлено в аренду 8 га земли. Общая площадь пяти зданий составит около 75 тыс. кв. м», — поделился вице-мэр Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева заявила, что на четырех земельных участках появятся два детских сада на 300 воспитанников и две школы, рассчитанные на 2,4 тыс. учеников.

«Эти новые пространства создадут для юных москвичей уютную и вдохновляющую атмосферу, где каждый сможет получать качественное образование, раскрывать свой потенциал и всесторонне развиваться», — отметила она.

Ранее Мосгосстройнадзор оформил разрешения на строительство четырех социальных объектов.

В Дмитровском районе инвестор возводит школу на 800 учеников и детский сад на 150 воспитанников. Для реализации этих масштабных инвестиционных проектов выделено более 2,1 га земли. В детском саду предусмотрены групповые ячейки, музыкальный и физкультурный залы. В здании школы разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, пространства для проведения мероприятий и занятий спортом, обеденный зал, лабораторно-исследовательские комплексы, робо-класс, лекционную аудиторию.

Для строительства школы на 1575 мест в районе Молжаниновский инвестору выделено почти 4,7 га земли неподалеку от станции Новоподрезково третьего Московского центрального диаметра. Здание будет состоять из двух функциональных блоков: северное крыло займут младшие классы, южное — старшие. Специализированные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы оснастят современным оборудованием.

Получить землю для реализации МаИП с 2016 года могут инвесторы для строительства производственных комплексов, инновационных центров, зданий для социальных учреждений, транспортных, спортивных и других объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2026–2028 годах в столице построят 195 объектов образования, в том числе за счет инвесторов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.