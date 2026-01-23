Ефимов: на севере Москвы под кураторством ДГС возвели 9 объектов здравоохранения

Начиная с 2015 года в Северном административном округе Москвы под руководством Департамента гражданского строительства было введено в эксплуатацию девять современных медицинских объектов. Их общая площадь превышает 75 тыс. кв. м, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2015 года в Северном административном округе столицы возвели девять объектов здравоохранения общей площадью свыше 75 тыс. кв. м. Среди них поликлиники для взрослых и детей, современный флагманский центр в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С. П. Боткина и другие объекты», — отметил Ефимов.

Заммэра уточнил, что вместе они построены с использованием энергоэффективных материалов и оснащены современным оборудованием, что позволяет москвичам получать качественную медпомощь.

Новые медицинские учреждения расположены в восьми районах округа: в Беговом, Дмитровском, Савеловском, Войковском, Ховрине, Левобережном, Тимирязевском и Молжаниновском.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Москвы Алексея Александрова, семь из девяти объектов — это здания для размещения поликлиник общей площадью более 55 тыс. кв. м. Суммарно они рассчитаны почти на три тысячи посещений в смену.

«Например, в Беговом районе столицы появилось учреждение для взрослых и детей, которое включает в себя помещения для работы врачей, кабинеты функциональной диагностики и лаборатории. Здесь создана безбарьерная среда для маломобильных граждан», — сказал Александров.

Еще одна современная поликлиника была открыта в Дмитровском районе. Ее здание разделено на два функциональных блока с отдельными входами. Детское отделение, рассчитанное на 250 посещений в смену, предлагает услуги педиатров, оториноларинголога, офтальмолога, невролога, травматолога-ортопеда и детского хирурга. Блок для взрослых пациентов может принять до 500 человек в смену и включает отделение медицинской профилактики, кабинеты врачей-специалистов, терапевтическое и физиотерапевтическое отделения, отделение реабилитации, а также женскую консультацию.

В 2023 году в составе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина был построен флагманский центр. Семиэтажное здание оснащено высокотехнологичным оборудованием и способно принять до 200 экстренных пациентов в сутки. Здесь пациенты получают полный комплекс помощи — диагностику, оперативное лечение и интенсивную терапию — в течение первых 24 часов после поступления. В центре оборудовано девять операционных различного профиля: гибридная, ангиографическая, пять общего профиля и две малые. На крыше здания расположена вертолетная площадка для оперативной доставки пациентов санитарной авиацией.

Строительство в столице соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».