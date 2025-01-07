Ефимов: на Петровском бульваре отреставрируют доходный дом Е. А. Депре

Согласован проект капитального ремонта с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия «Доходный жилой дом Е. А. Депре», поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Памятник архитектуры расположен по адресу: Петровский бульвар, дом 17/1.

«Согласованный проект предполагает ремонт и реставрацию многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия. Работы затронут фасады здания, входные группы и балконы, а также чердачные помещения и кровлю. В порядок приведут и подъезды дома», — уточнил вице-мэр.

Лестницы и площадки отремонтируют: очистят оштукатуренные поверхности, восстановят повреждения и покрасят стены, потолки, откосы окон и дверей. Декоративные элементы, включая лепнину, очистят от старой краски, а поврежденные части восстановят, отливая недостающие фрагменты по оригинальным образцам.

По словам председателя комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, в подъездах дома будут воссозданы деревянные оконные заполнения, а также выправлены металлические элементы лестниц и пройдет реставрация каменных ступеней.

«Керамическую и метлахскую плитку на полу очистят от загрязнений, восстановят утраченные фрагменты. Современные парадные и тамбурные двери разберут, а вместо них установят дубовые коробки и полотна с бронзовой фурнитурой», — сказал он.

Значительный объем работ предстоит специалистам и по восстановлению архитектурных элементов фасада здания.

Заместитель генерального директора ФКР Москвы Евгений Чуищев прокомментировал, что фасад, выходящий на бульвар, будет украшен двумя полукруглыми эркерами, завершенными сандриками с львиными масками.

«На объекте присутствуют полуциркульные окна с рустованными наличниками, декоративные веерные замковые камни, фронтонные сандрики, подоконные полочки на кронштейнах. Все эти и другие архитектурные и декоративные элементы будут бережно восстановлены в местах утрат, также их ждет обновление штукатурного слоя с последующей окраской и сохранением всех исторических цветов», — резюмировал он.