Ефимов: на юго-западе Москвы с 2011 года построили 9 спорткомплексов

Начиная с 2011 года в Юго-Западном административном округе в рамках программы «Спорт Москвы» было возведено порядка 70 тыс. кв. м современных спортивных сооружений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года на юго-западе столицы за счет городского бюджета под кураторством Департамента гражданского строительства возвели девять спортивных объектов. Это здания с ледовыми площадками, футбольными полями, бассейнами и тренажерными залами общей площадью около 70 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что благодаря этому жители шести районов ЮЗАО теперь могут заниматься спортом и посещать секции в современных спорткомплексах недалеко от дома.

Три объекта расположены в районе Ясенево, два — в Южном Бутове, и по одному — в Теплом Стане, Черемушках, Академическом и Северном Бутове.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Москвы Алексея Александрова, наиболее масштабный спорткомплекс разместился в Ясенево на Новоясеневском проспекте, его площадь составляет более 21 тыс. кв. м. Здесь проходят тренировки и соревнования по фигурному катанию, хоккею, а также разнообразные зрелищные мероприятия. Здание включает две ледовые арены.

«Одна из них размером 60 м на 30 м с трибунами на 500 мест для проведения соревнований, вторая — тренировочная. Кроме того, здесь разместили площадку с покрытием из синтетического льда, 10 хореографических и два тренажерных зала, помещение для занятий акробатикой, реабилитационный блок с зоной водных процедур, комнаты отдыха и раздевалки для спортсменов», — рассказал Александров.

В 2025 году в районе Южное Бутово был введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Максимум» площадью 8,7 тыс. кв. м. В нем оборудованы два бассейна, тренажерный зал, ледовая площадка и раздевалки. Здесь доступны занятия хоккеем, футболом, плаванием и теннисом. Поблизости расположен Бутовский лесопарк, где также обустроен спортивный сквер.